Раскрыты зарплаты главных футбольных звёзд Европы

Эксперты из Transfermarkt порадовали любителей футбола занимательной инфографикой. Они воспользовались данными L'Equipe и составили рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов в топ-5 европейских лиг.

Стоит сказать, что в инфографике указаны так называемые «грязные» зарплаты (до уплаты налогов) за период в один месяц.

На первом месте расположился Килиан Мбаппе – «ПСЖ» платит форварду 6 миллионов евро каждый месяц. Второе место занимает нападающий «Баварии» Гарри Кейн с месячным доходом в 2,1 миллиона евро. Тройку замыкает Кевин де Брёйне – он получает от «Манчестер Сити» 2,02 миллиона евро за месяц работы.

Дальше в рейтинге игроки идут так: Эрлинг Холанн (1,9 млн евро), Давид Алаба (1,88), Роберт Левандовски (1,87), Каземиро, Мохамед Салах (по 1,77) и Рафаэль Варан (1,72).

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