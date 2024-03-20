Роналду выше Месси в списке фаворитов на завоевание «Золотого мяча» - 2024

На страницах авторитетного портала Goal был опубликован новый рейтинг фаворитов на получение «Золотого мяча» в 2024 году. Первое место занимает полузащитник «Реала» Джуд Беллингем, который проводит яркий сезон в Мадриде. На второй строчке располагается звезда «ПСЖ» Килиан Мбаппе, а тройку замыкает форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн.

Дальше в топ-20 игроки идут в таком порядке: Фил Фоден, Родри, Гарри Кейн, Мохамед Салах, Винисиус Жуниор, Антуан Гризманн, Букайо Сака, Виргил ван Дейк, Хулиан Альварес, Бернарду Силва, Деклан Райс, Кевин де Брёйне, Лаутаро Мартинес, Флориан Вирц, Родриго, Криштиану Роналду, Лионель Месси.

«Беллингем – великий, но…» Владелец «Манчестер Юнайтед» рассказал о стратегии клуба