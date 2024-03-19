«Беллингем – великий, но…» Владелец «Манчестер Юнайтед» рассказал о стратегии клуба

Джим Рэтклифф, владеющий «Манчестер Юнайтед», отреагировал на слова о том, что клуб мог бы побороться на трансферном рынке за Джуда Беллингема.

«Беллингем – великий футболист, но это не то, на чём мы сосредоточены. Наше решение не в том, чтобы потратить много денег на пару отличных игроков. Первое, что нам нужно сделать, - собрать нужных людей на правильных должностях. Людей, которые будут управлять клубом и организовывать его работу. Нужно убедиться, что мы набираем правильных людей», - сказал Рэтклифф в подкасте Geraint Thomas Cycling Club.

На текущий момент «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги Англии.

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