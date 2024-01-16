​Касильяс высмеял схему символической сборной ФИФА

В понедельник была представлена сборная года по версии ФИФА. Эта символическая команда имеет схему 1-3-3-4. Это очень необычный вариант, ведь сложно представить успешную команду с тремя защитниками и четырьмя нападающими.

Своими мыслями по поводу схемы символической сборной поделился экс-вратарь сборной Испании Икер Касильяс.

«1-3-3-4. Это не лотерейный номер. Это не телефонный код страны. Это не пароль от моего телефона. Это новая схема для футбольных матчей! В следующий раз лучше использовать схему 1-10», - написал Касильяс в социальных сетях.

Икер Касильяс известен главным образом по выступлениям за «Реал».