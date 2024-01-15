ФИФА представила лучшую команду 2023 года во время церемонии вручения наград FIFA The Best, проходящей в Лондоне.

Вратарь: Тибо Куртуа («Реал»).

Защитники: Кайл Уокер, Рубен Диаш и Джон Стоунс (все - «Манчестер Сити»).

Полузащитники: Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Кевин де Брёйне («Манчестер Сити»), Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд и «Реал»).

Нападающие: Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Лионель Месси («ПСЖ» и «Интер Майами»), Эрлинг Холанн («Манчестер Сити»), Винисиус Жуниор («Реал»).

В символическую команду попали шесть футболистов «Манчестер Сити», выигравшего в прошедшем сезоне пять титулов, включая АПЛ, Кубок Англии и Лигу чемпионов.