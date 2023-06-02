Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

«Потусил с нациками» - Марциняка могут отстранить от финала Лиги чемпионов

02 Июня 2023 • 03:31 Комментировать

Не так давно мы сообщали о том, что польский арбитр Шимон Марциняк назначен судить финал Лиги чемпионов, но сейчас появились сведения, что его могут снять с обслуживания этого матча.

Причина достаточно любопытна - Марциняк имел неосторожность засветиться в своей родной Польше на вечеринке ультраправого характера, участники которой, что называется, вовсю «зигуют», нетерпимо относятся к «цветным», в общем, демонстрируют все то, что совершенно не вписывается во все УЕФА-шные кампании против расизма и так далее.

Как сообщает итальянское издание La Repubblica, УЕФА уже открыла внутреннее расследование по этому поводу. Так что поездка в Катовице может нанести серьезный урон карьере арбитра. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Манчестер Сити Шимон Марциняк
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Июня
03:31 · Лига чемпионов
«Потусил с нациками» - Марциняка могут отстранить от финала Лиги чемпионов
03:09 · Англия. Премьер-лига
Дуайт Йорк подколол «Манчестер Сити»
02:58 · Лига чемпионов
Чалханоглу: «Гюндоган опытнее меня, но я постараюсь выиграть противостояние с ним в финале»
00:09 · Лига чемпионов
Чалханоглу: «Я знал, что «Интер» может дойти до финала Лиги чемпионов»
01 Июня
23:51 · Италия. Серия А
Клинсманн: «Не ждал «Интер» в финале Лиги чемпионов, честно» 1
23:31 · Лига чемпионов
Лаутаро Мартинес признался, что уже изучает игру Эдерсона
22:24 · Лига чемпионов
Лаутаро Мартинес: «Интер» поверил в себя после победы над «Барселоной»
14:35 · Лига чемпионов
Назван лучший тренер сезона в Европе – когда-то он работал в «Зените»
08:16 · Лига чемпионов
Вратарь «Севильи» Буну - лучший игрок финала Лиги Европы
08:08 · Лига чемпионов
Буну: «Тренер поверил в меня, а я отплатил за доверие»
08:00 · Лига чемпионов
Дибала претендует на звание игрока недели в Лиге Европы
07:53 · Лига чемпионов
Ракитич обвязал себя футболкой травмированного Рико в момент празднования победы в Лиге Европы
07:43 · Лига чемпионов
Моуринью проиграл в финале еврокубка впервые в карьере
06:12 · Лига Европы
Леонардо: «Италия всегда отлично адаптировалась»
01:32 · Испания. Ла Лига
Пять клубов Ла Лиги выступят в групповой стадии нового розыгрыша Лиги чемпионов
Все новости
Рекомендуем