«Потусил с нациками» - Марциняка могут отстранить от финала Лиги чемпионов

Не так давно мы сообщали о том, что польский арбитр Шимон Марциняк назначен судить финал Лиги чемпионов, но сейчас появились сведения, что его могут снять с обслуживания этого матча.

Причина достаточно любопытна - Марциняк имел неосторожность засветиться в своей родной Польше на вечеринке ультраправого характера, участники которой, что называется, вовсю «зигуют», нетерпимо относятся к «цветным», в общем, демонстрируют все то, что совершенно не вписывается во все УЕФА-шные кампании против расизма и так далее.

Как сообщает итальянское издание La Repubblica, УЕФА уже открыла внутреннее расследование по этому поводу. Так что поездка в Катовице может нанести серьезный урон карьере арбитра.