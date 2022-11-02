«Шахтёр» не смог решить задачу, разгромно проиграв «РБ Лейпцигу»

«Шахтёр» оказался не готов достойно противостоять «РБ Лейпцигу» в матче заключительного тура Лиги чемпионов. Немцы сразу захватили инициативу, забили быстрый гол в контратаке 3 в 3 и не оставили сопернику ни шанса. Успех Кристофера Нкунку сразу после перерыва развил Андре Силва который замкнул дальнюю штангу после скидки. Окончательно оставил «горняков» ни с чем Доминик Собослаи, реализовав выход один на один с голкипером. Дани Ольмо стал автором четвертого гола, поразив девятку ударом с острого угла.
«РБ Лейпциг» занял второе место в группе, «горняки» будут играть в Лиге Европы.
Протокол игры
|10'Нкунку Кристофер (0:1)
|50'Андре Силва (0:2)
|63'Собослаи Доминик (0:3)
|68'Бондарь Валерий (0:4)
Трубин Анатолий•Конопля Ефим59' (Сикан Даниил (59') • 89'Бондарь Валерий•Матвиенко Николай•Михайличенко Богдан• 24'Судаков Георгий59' (Лукас Тэйлор (59') • 66'Степаненко Тарас•Петряк Иван•Бондаренко Артём81' (Крыськив Дмитрий (81') •Мудрик Михаил74' (Тотовицкий Андрей (74') •Траоре Лассина59' (Джурасек Невен (59')
Бласвих Янис•Симакан Мохамед67' (Ольмо Дани (67') •Орбан Вилли•Гвардиол Йошко•Раум Давид67' (Хальстенберг Марсель (67') •Собослаи Доминик67' (Хенрихс Бенджамин (67') •Шлагер Ксавер74' (Диалло Абду (74') •Кампль Кевин•Вернер Тимо19' (Форсберг Эмиль (19') •Нкунку Кристофер•Андре Силва
Запасные: Айдара Амаду•Никкиш Йонас•Шлик Тимо•Новоа Уго
02 ноября. Стадион "Пепси-Арена - Войска Польского".
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