«Шахтёр» не смог решить задачу, разгромно проиграв «РБ Лейпцигу»

«Шахтёр» оказался не готов достойно противостоять «РБ Лейпцигу» в матче заключительного тура Лиги чемпионов. Немцы сразу захватили инициативу, забили быстрый гол в контратаке 3 в 3 и не оставили сопернику ни шанса. Успех Кристофера Нкунку сразу после перерыва развил Андре Силва который замкнул дальнюю штангу после скидки. Окончательно оставил «горняков» ни с чем Доминик Собослаи, реализовав выход один на один с голкипером. Дани Ольмо стал автором четвертого гола, поразив девятку ударом с острого угла.

«РБ Лейпциг» занял второе место в группе, «горняки» будут играть в Лиге Европы.