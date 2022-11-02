«РБ Лейпциг» вышел в плей-офф Лиги чемпионов

«РБ Лейцпиг» стал 15-м участником плей-офф Лиги чемпионов в сезоне 2022/2023.

Подопечные Марко Розе уверенно решили стоящую перед ними задачу, разгромив в Варшаве «Шахтёр» со счётом 4:0. «Быки» заняли вторую строчку в группе F после мадридского «Реала» с 12 баллами, выйдя в плей-офф главного еврокубка в третий раз в истории. Лучшим результатом молодой команды в истории выступлений в Лиге чемпионов является полуфинал в 2020 году.

Последнюю путёвку в весеннюю часть ЛЧ разыграют между собой фарм-клуб немцев «Ред Булл Зальцбург» и чемпион Италии «Милан».

