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Лига чемпионов

«Порту» и «Байер» объявили основные составы на матч третьего тура ЛЧ

04 Октября 2022 • 21:31 Комментировать
Порту
0:0
Байер Л
1 2.17 X 3.60 2 3.20
1-й тайм

«Порту» и «Байер» объявили основные составы на предстоящий поединок третьего тура Лиги чемпионов УЕФА.

«Порту»: Д. Кошта, Венделл, Кеплер Пепе, Карму, Мариу, Пепе, Урибе, Эустакиу, Б. Кошта, Тареми, Эванилсон.

«Байер»: Градецки, Инкапье, Тапсоба, Та, Фримпонг, Андрих, Арангис, Гложек, Хадсон-Одои, Шик, Диаби.

После двух сыгранных матчей у клубов не самое приятное положение в группе. Португальский гранд уступил оба поединка с общей разницей мячей 1:6. Леверкузенцы после неожиданного поражения от «Брюгге» взяли три очка во встрече с «Атлетико».

Первый свисток судьи на стадионе «Драгау» прозвучит в 22:00 по московскому времени.
 

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ПОРТУ БАЙЕР Л
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