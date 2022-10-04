«Порту» и «Байер» объявили основные составы на матч третьего тура ЛЧ

«Порту» и «Байер» объявили основные составы на предстоящий поединок третьего тура Лиги чемпионов УЕФА.

«Порту»: Д. Кошта, Венделл, Кеплер Пепе, Карму, Мариу, Пепе, Урибе, Эустакиу, Б. Кошта, Тареми, Эванилсон.

«Байер»: Градецки, Инкапье, Тапсоба, Та, Фримпонг, Андрих, Арангис, Гложек, Хадсон-Одои, Шик, Диаби.

После двух сыгранных матчей у клубов не самое приятное положение в группе. Португальский гранд уступил оба поединка с общей разницей мячей 1:6. Леверкузенцы после неожиданного поражения от «Брюгге» взяли три очка во встрече с «Атлетико».

Первый свисток судьи на стадионе «Драгау» прозвучит в 22:00 по московскому времени.

