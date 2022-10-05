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Лига чемпионов

Голкипер «Порту»: «Хотели победить, чтобы сохранить шансы на выход в плей-офф»

05 Октября 2022 • 08:02 Комментировать
Порту
2:0
Байер Л
окончен

В матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Порту» отпраздновал победу над леверкузенским «Байером» со счетом 2:0. После окончания встречи голкипер «драконов» Диогу Кошта прокомментировал успех своей команды.

«Я рад, что помог своим одноклубникам одержать победу. Мы понимали, насколько важна эта игра. «Порту» хотел победить, чтобы сохранить шансы на выход в плей-офф.

Теперь у нас впереди сложный поединок в Леверкузене, однако я не сомневаюсь, что нам по силам повторить сегодняшний успех», - цитирует вратаря пресс-служба УЕФА.

После трех туров «Порту» с тремя набранными баллами занимает второе место в таблице квартета В.

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Порту Диогу Кошта
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