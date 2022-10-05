Консейсау рассказал, что помогло «Порту» победить «Байер»

Наставник «Порту» Сержиу Консейсау высказался о победе над леверкузенским «Байером» (2:0) в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/2023.

«Мы забили просто невероятный первый мяч, а в таком турнире, как Лига чемпионов, делать это нелегко. До перерыва «Порту» играл не лучшим образом и многое позволял сопернику. В перерыве я внес коррективы, и это сыграло свою роль. Во втором тайме мы полностью владели инициативой и смогли победить», - передает слова тренера пресс-служба УЕФА.

После трех туров «Порту» с тремя набранными очками занимает второе место в группе D.