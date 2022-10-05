ВАР отобрал чистый гол у «Порту», но «драконы» всё равно обыграли «Байер»

«Порту» и «Байер» в третьем туре Лиги чемпионов не особо баловали болельщиков опасными атаками, тем не менее, гол был. Каллум Хадсон-Одои открыл счет в дебюте ударом под перекладину, но ВАР помог установить истину, был фол в нападении. Дальше начались курьезы. Матеус Урибе пробежал все поле и после перепасовки забил гол, но ВАР заставил арбитра «отмотать время назад» и отметить мяч «Порту», так как до этого был фол в штрафной хозяев. Патрик Шик пробил в голкипера - 0:0 и перерыв!
Второй тайм прошел под диктовку «драконов», после ряда хороших атак Зайду Занузи головой замкнул кросс с правого фланга - 1:0. В концовке Вандерсон Галено забил второй мяч - 2:0.
Протокол игры
|(1:0) Занузи Зайду69'
|(2:0) Галено Вандерсон87'
Кошта Диогу•Мариу Жоау III 50'63' (Галено Вандерсон (63') •Пепе Кеплер•Карму Давид•Венделл Боргес63' (Занузи Зайду (63') •Кошта Бруну46' (Отавио Эдмилсон (46') •Эустакиу Стефен•Урибе Матеус 61'83' (Груйич Марко (83') •Пепе VI•Эванилсон71' (Мартинес Антонио III (71') •Тареми Мехди
Градецки Лукаш•Фримпонг Жереми 53'• 88'Та Джонатан•Тапсоба Эдмон•Инкапье Пьеро• 40'Андрих Роберт 57'72' (Демирбай Керем (72') •Гложек Адам72' (Адли Амин (72') •Арангис Чарлес79' (Амири Надим (79') •Диаби Мусса•Шик Патрик•Хадсон-Одои Каллум86' (Фосу-Менса Тимоти (86')
04 октября. Стадион "Драгау" (Порту).
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