ВАР отобрал чистый гол у «Порту», но «драконы» всё равно обыграли «Байер»

«Порту» и «Байер» в третьем туре Лиги чемпионов не особо баловали болельщиков опасными атаками, тем не менее, гол был. Каллум Хадсон-Одои открыл счет в дебюте ударом под перекладину, но ВАР помог установить истину, был фол в нападении. Дальше начались курьезы. Матеус Урибе пробежал все поле и после перепасовки забил гол, но ВАР заставил арбитра «отмотать время назад» и отметить мяч «Порту», так как до этого был фол в штрафной хозяев. Патрик Шик пробил в голкипера - 0:0 и перерыв!

Второй тайм прошел под диктовку «драконов», после ряда хороших атак Зайду Занузи головой замкнул кросс с правого фланга - 1:0. В концовке Вандерсон Галено забил второй мяч - 2:0.

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