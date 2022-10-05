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Лига чемпионов

ВАР отобрал чистый гол у «Порту», но «драконы» всё равно обыграли «Байер»

05 Октября 2022 • 00:01 Комментировать
Порту
2:0
Байер Л
окончен

«Порту» и «Байер» в третьем туре Лиги чемпионов не особо баловали болельщиков опасными атаками, тем не менее, гол был. Каллум Хадсон-Одои открыл счет в дебюте ударом под перекладину, но ВАР помог установить истину, был фол в нападении. Дальше начались курьезы. Матеус Урибе пробежал все поле и после перепасовки забил гол, но ВАР заставил арбитра «отмотать время назад» и отметить мяч «Порту», так как до этого был фол в штрафной хозяев. Патрик Шик пробил в голкипера - 0:0 и перерыв!

Второй тайм прошел под диктовку «драконов», после ряда хороших атак Зайду Занузи головой замкнул кросс с правого фланга - 1:0. В концовке Вандерсон Галено забил второй мяч - 2:0.

Протокол игры  
Порту2:0Байер Л
(1:0) Занузи Зайду69'  
(2:0) Галено Вандерсон87'  
Кошта ДиогуМариу Жоау III  50' 63' (Галено Вандерсон ( 63') Пепе КеплерКарму ДавидВенделл Боргес 63' (Занузи Зайду ( 63') Кошта Бруну 46' (Отавио Эдмилсон ( 46') Эустакиу СтефенУрибе Матеус  61' 83' (Груйич Марко ( 83') Пепе VIЭванилсон 71' (Мартинес Антонио III ( 71') Тареми Мехди
Запасные: Кардозу ФабиуBernardo FolhaЛодер ДэнниКонсейсау РодригуВерон ГабриэлРамош КлаудиуФранко Андре
Градецки ЛукашФримпонг Жереми  53'  88'Та ДжонатанТапсоба ЭдмонИнкапье Пьеро  40'Андрих Роберт  57' 72' (Демирбай Керем ( 72') Гложек Адам 72' (Адли Амин ( 72') Арангис Чарлес 79' (Амири Надим ( 79') Диаби МуссаШик ПатрикХадсон-Одои Каллум 86' (Фосу-Менса Тимоти ( 86')
Запасные: Ломб НикласБаккер МитчелЛунёв АндрейАзмун СердарАзхиль АйманКоссуну Одилон
04 октября. Стадион "Драгау" (Порту).

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