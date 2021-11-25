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Лига чемпионов

Алаба - первый защитник «Реала», забивший в Лиге чемпионов со штрафного с 2004 года

25 Ноября 2021 • 09:50 Комментировать
Шериф
0:3
Реал Мадрид
окончен

Австрийский защитник Давид Алаба повторил достижение легендарного бразильца Роберто Карлоса. В прошедшем поединке группового раунда Лиги чемпионов с молдавским «Шерифом» он отметился голом со штрафного.

Согласно информации в твиттер-аккаунте OptaJose, Давид стал первым защитником «Реала» с 2004 года, забившим в Лиге чемпионов со стандарта. До Алабы последним это делал Роберто Карлос.

Напомним, что подопечные Карло Анчелотти одержали крупную победу над «Шерифом» со счетом 3:0.

Мадридский гранд уже гарантировал себе путевку в плей-офф соревнований. Групповой турнир «Реал» завершит игрой с «Интером».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Давид Алаба
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