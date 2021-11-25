Алаба - первый защитник «Реала», забивший в Лиге чемпионов со штрафного с 2004 года

Австрийский защитник Давид Алаба повторил достижение легендарного бразильца Роберто Карлоса. В прошедшем поединке группового раунда Лиги чемпионов с молдавским «Шерифом» он отметился голом со штрафного.

Согласно информации в твиттер-аккаунте OptaJose, Давид стал первым защитником «Реала» с 2004 года, забившим в Лиге чемпионов со стандарта. До Алабы последним это делал Роберто Карлос.

Напомним, что подопечные Карло Анчелотти одержали крупную победу над «Шерифом» со счетом 3:0.

Мадридский гранд уже гарантировал себе путевку в плей-офф соревнований. Групповой турнир «Реал» завершит игрой с «Интером».