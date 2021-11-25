Анчелотти – о выступлениях «Реала» в Лиге чемпионов: «Мы на верном пути»

Вчера, 24-го ноября, «Реал» на выезде отомстил молдавскому «Шерифу» за поражение в первом матче, тем самим гарантировав себе путевку в плей-офф Лиги чемпионов. Главный тренер команды Карло Анчелотти прокомментировал локальный успех мадридцев, поговорив о шансах стать триумфаторами розыгрыша.

«Прежде всего, нам нужно еще сыграть с «Интером». Для «Реала» важно финишировать первыми в группе. Мы на верном пути, я очень доволен футболистами. Они выполняют свою задачу, играют хорошо, даже физическое состояние радует. Посмотрим, как все будет», - цитирует наставника издание Mundo Deportivo.

Стоит упомянуть, что в прошлом сезоне «сливочным» удалось добраться до полуфинала, где испанский гранд уступил будущему обладателю титула, «Челси».