​Директор «Шерифа» рассказал, как президент УЕФА просил обыграть «Реал»

В конце сентября «Шериф» отметился сенсацией в Лиге чемпионов, обыграв «Реал» на выезде со счётом 2:1. Директор тираспольского клуба Важа Тархнишвили рассказал о словах президента УЕФА Александера Чеферина, сказанных незадолго до игры в Мадриде.

«У нас был разговор с Александером Чеферином, был выездной исполком. Они приехали в Молдову, это было на следующий день после нашей победы над «Шахтёром». И Чеферин сказал: «Обыграйте «Реал», пожалуйста». Он попросил, и я сказал: «Окей, нет проблем», - высказался Тархнишвили в новом выпуске на канале Нобеля Арустамяна в YouTube.

«Чеферин, наверное, болеет за слабых. Нормальный чувак. Я не ожидал, что он такой простой», - сказал директор «Шерифа».