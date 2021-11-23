Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 163 Комментарии
Лига чемпионов

​Директор «Шерифа» рассказал, как президент УЕФА просил обыграть «Реал»

23 Ноября 2021 • 18:18 Комментировать (1)
Шериф
...
Реал Мадрид
11.00 6.30 1.25
24.11 23:00

В конце сентября «Шериф» отметился сенсацией в Лиге чемпионов, обыграв «Реал» на выезде со счётом 2:1. Директор тираспольского клуба Важа Тархнишвили рассказал о словах президента УЕФА Александера Чеферина, сказанных незадолго до игры в Мадриде.

«У нас был разговор с Александером Чеферином, был выездной исполком. Они приехали в Молдову, это было на следующий день после нашей победы над «Шахтёром». И Чеферин сказал: «Обыграйте «Реал», пожалуйста». Он попросил, и я сказал: «Окей, нет проблем», - высказался Тархнишвили в новом выпуске на канале Нобеля Арустамяна в YouTube.

«Чеферин, наверное, болеет за слабых. Нормальный чувак. Я не ожидал, что он такой простой», - сказал директор «Шерифа».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Шериф Важа Тархнишвили Александер Чеферин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Don sangre
23 Ноября 2021 в 18:25
Хорошая футбольная байка!)))))
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
23.11  20:45 Вильярреал ... Манчестер Юнайтед 3.5 3.8 2.04
23.11  20:45 Динамо Киев ... Бавария 14 7 1.21
23.11  23:00 Барселона ... Бенфика 1.7 4.3 4.5
23.11  23:00 Лилль ... Ред Булл Зальцбург 2.12 3.8 3.3
23.11  23:00 Севилья ... Вольфсбург 1.84 3.75 4.4
23.11  23:00 Челси ... Ювентус 1.86 3.6 4.5
23.11  23:00 Янг Бойз ... Аталанта 3.7 4 1.91
23.11  23:00 Мальмё ... Зенит 3.05 3.7 2.26
Все матчи
Новости
Сегодня, 23 Ноября
18:18 · Лига чемпионов
​Директор «Шерифа» рассказал, как президент УЕФА просил обыграть «Реал» 1
16:27 · Лига чемпионов
«Челси» — фаворит Parimatch дерби с «Ювентусом» у букмекеров
15:58 · Лига чемпионов
​Симоне Индзаги: «Я очень хорошо знаю «Шахтёр»
14:51 · Лига чемпионов
​Дембеле и Дест восстановились
13:38 · Лига чемпионов
Серхио Рамос включён в заявку «ПСЖ» на матч с «Манчестер Сити»
13:08 · Лига чемпионов
Кавазашвили - о выезде «Зенита» в Швецию: «Любая наша игра в Лиге чемпионов вызывает тревогу»
11:58 · Лига чемпионов
Тренер «Мальмё»: «Дзюба - звезда, шикарный игрок»
11:57 · Лига чемпионов
​Месси не включил «Барселону» в список фаворитов Лиги чемпионов 1
11:48 · Лига чемпионов
Павлюченко сделал прогноз на матч «Мальмё» - «Зенит»
11:33 · Лига чемпионов
Эмери высказался о матче с «Манчестер Юнайтед» 1
11:18 · Лига чемпионов
Семшов: «У «Зенита» класс игроков выше, чем у «Мальмё»
11:08 · Лига чемпионов
Де Лихт мечтает выиграть с «Ювентусом» Лигу чемпионов 3
10:58 · Лига чемпионов
Радимов: «У «Зенита» есть всё для победы над «Мальмё»
10:54 · Лига чемпионов
​Петржела считает «Мальмё» фаворитом в игре с «Зенитом»
10:50 · Лига чемпионов
Джорджевич: «Зенит» сильнее «Мальмё», жду победы в Швеции»
Все новости
Рекомендуем