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Лига чемпионов

«Реал» взял реванш у «Шерифа» и обеспечил себе место в плей-офф Лиги чемпионов

25 Ноября 2021 • 00:50 Комментировать
Шериф
0:3
Реал Мадрид
окончен
Мадридский «Реал» взял реванш у «Шерифа» за поражение дома. В Тирасполне испанцы уверенно победили, обеспечив себе место в плей-офф Лиги чемпионов.

 

Протокол игры  
Шериф 0:3 Реал Мадрид
  30' Алаба Давид (0:1)
  45' Кроос Тони (0:2)
  55' Бензема Карим (0:3)
Атанасиадис Гиоргос Костанза Фернандо   29' Арболеда Данило Дуланто Густаво Кристиано Тилль Себастьян Аддо Эдмонд Бруно V   59' (Джульен Кестон (   59') Коловос Димитрис   60' (Янсане Момо (   60') Кастаньеда Франк   60' (Николов Бобан (   60') Траоре Адама VII   81' (Кожокару Максим (   81')
Запасные: Раделич Степан Кожокарь Серафим Белоусов Александр Яхшибоев Джасурбек Пащенко Александр Челядник Дмитрий
Куртуа Тибо Карвахаль Даниэль   65' (Начо Фернандес (   65') Милитао Эдер Алаба Давид   65' (Васкес Лукас (   65') Менди Ферлан   61' (Марсело Виера (   61') Модрич Лука Каземиро Карлос   84' (Бланко Антонио (   84') Кроос Тони Родриго   84' (Асенсио Марко (   84') Бензема Карим Винисиус Жуниор
Запасные: Йович Лука Диас Мариано Лунин Андрей Камавинга Эдуардо Лопес Луис Иско Аларкон Вальехо Хесус
24 ноября. Стадион "Шериф" (Тирасполь).

Тираспольский «Шериф» стал главной сенсацией текущего розыгрыша Лиги чемпионов, сохранив за два тура до окончания группового этапа шансы на выход в плей-офф. В четвёртом туре чемпион Молдовы принимал дома мадридский «Реал». «Шериф» отставал от «сливочных» на три очка. Подопечные Карло Анчелотти в свою очередь приехали в Молдову не только для оформления досрочного выхода в плей-офф, но с желанием взять реванш за поражение в первом круге дома со счётом 1:2.

«Шериф» привычно начал матч смело. Тираспольцы старались атаковать и зарабатывали уже в дебюте поединка стандарты. «Реал», естественно, хотел забить сам и даже сделал это, но Бензема залез в офсайд. Первый опасный момент в матче возник на 18-й минуте. Карвахаль слева прострелил, а Родриго пробил из пределов штрафной в дальний угол, но Атанасиадис спас. Чуть позже бразилец уже справа с лицевой линии навесил на дальний угол вратарской, но Бензема головой отправил мяч выше.

По истечении получаса игры мадридцы счёт открыли. «Реал» заработал право на штрафной в опасной близости от ворот, и после удара Алабы случился рикошет, после которого Атанасиадис спасти не смог.

«Шериф» не собирался опускать рук и старался что-то придумать, но Куртуа хозяевам волновать не удавалось. В свою очередь попытки «Реала» также очень опасными не были. Лишь за пять минут до конца первого тайма гости могли удвоить счёт – после навеса слева Кархваль бил слёта из пределов штрафной, но в створ не попал.

В компенсированное время к первому тайма «Реал» удвоил счёт. Мадридцы красиво катали мяч, и с линии штрафной Кроос нанёс красивый обводящий удар щёчкой. Футбольный снаряд попал в перекладину, отскочил за линию ворот, а затем вернулся в поле. Однако сомнений в том, что гол состоялся, не было.

В начале второго тайма «Реал» в спокойном режиме продолжал контролировать ход игры. Довольно быстро испанцы забили и третий мяч. Менди слева сместился в центр и отдал мяч Бензема, который из пределов полукруга пальнул впритирку со штангой. Тут же Родриго справа ворвался в штрафную и здорово пробил, но Атанасиадис выручил.

После этого чуть ожил «Шериф». Сначала Адама Траоре смещался справа в центр и пробил в направление угла, но в створ не попал. Затем после углового Дуланто опередил Курта, но из пределов вратарской не смог головой переправить мяч в цель. Ещё через пару минут Траоре откликнулся на передачу слева и пробил из пределов штрафной, но Куртуа спас. После атаки вторым темпом Тилль забросил мяч вперёд, ни пас никто не открылся, но футбольный снаряд угодил в штангу.

В концовке матча после скидки Бензема с близкого расстояния бил Асенсио, но попал в Атанасидиса. Затем испанец пробил уже издали, но вратарь "Шерифа" вновь выручил свою команду. 

В последнем туре «Реал» примет «Интер», и в этом матче команды определят победителя квартета. «Шериф» же поедет в гости к «Шахтёру», но этот поединок не будет носить турнирного значения. Тираспольский клуб уже обеспечил себе место в Лиге Европы.

Андрей Центров

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Реал Мадрид Шериф
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