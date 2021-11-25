«Реал» взял реванш у «Шерифа» и обеспечил себе место в плей-офф Лиги чемпионов

Мадридский «Реал» взял реванш у «Шерифа» за поражение дома. В Тирасполне испанцы уверенно победили, обеспечив себе место в плей-офф Лиги чемпионов.

Тираспольский «Шериф» стал главной сенсацией текущего розыгрыша Лиги чемпионов, сохранив за два тура до окончания группового этапа шансы на выход в плей-офф. В четвёртом туре чемпион Молдовы принимал дома мадридский «Реал». «Шериф» отставал от «сливочных» на три очка. Подопечные Карло Анчелотти в свою очередь приехали в Молдову не только для оформления досрочного выхода в плей-офф, но с желанием взять реванш за поражение в первом круге дома со счётом 1:2.

«Шериф» привычно начал матч смело. Тираспольцы старались атаковать и зарабатывали уже в дебюте поединка стандарты. «Реал», естественно, хотел забить сам и даже сделал это, но Бензема залез в офсайд. Первый опасный момент в матче возник на 18-й минуте. Карвахаль слева прострелил, а Родриго пробил из пределов штрафной в дальний угол, но Атанасиадис спас. Чуть позже бразилец уже справа с лицевой линии навесил на дальний угол вратарской, но Бензема головой отправил мяч выше.

По истечении получаса игры мадридцы счёт открыли. «Реал» заработал право на штрафной в опасной близости от ворот, и после удара Алабы случился рикошет, после которого Атанасиадис спасти не смог.

«Шериф» не собирался опускать рук и старался что-то придумать, но Куртуа хозяевам волновать не удавалось. В свою очередь попытки «Реала» также очень опасными не были. Лишь за пять минут до конца первого тайма гости могли удвоить счёт – после навеса слева Кархваль бил слёта из пределов штрафной, но в створ не попал.

В компенсированное время к первому тайма «Реал» удвоил счёт. Мадридцы красиво катали мяч, и с линии штрафной Кроос нанёс красивый обводящий удар щёчкой. Футбольный снаряд попал в перекладину, отскочил за линию ворот, а затем вернулся в поле. Однако сомнений в том, что гол состоялся, не было.

В начале второго тайма «Реал» в спокойном режиме продолжал контролировать ход игры. Довольно быстро испанцы забили и третий мяч. Менди слева сместился в центр и отдал мяч Бензема, который из пределов полукруга пальнул впритирку со штангой. Тут же Родриго справа ворвался в штрафную и здорово пробил, но Атанасиадис выручил.

После этого чуть ожил «Шериф». Сначала Адама Траоре смещался справа в центр и пробил в направление угла, но в створ не попал. Затем после углового Дуланто опередил Курта, но из пределов вратарской не смог головой переправить мяч в цель. Ещё через пару минут Траоре откликнулся на передачу слева и пробил из пределов штрафной, но Куртуа спас. После атаки вторым темпом Тилль забросил мяч вперёд, ни пас никто не открылся, но футбольный снаряд угодил в штангу.

В концовке матча после скидки Бензема с близкого расстояния бил Асенсио, но попал в Атанасидиса. Затем испанец пробил уже издали, но вратарь "Шерифа" вновь выручил свою команду.

В последнем туре «Реал» примет «Интер», и в этом матче команды определят победителя квартета. «Шериф» же поедет в гости к «Шахтёру», но этот поединок не будет носить турнирного значения. Тираспольский клуб уже обеспечил себе место в Лиге Европы.