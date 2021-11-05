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Лига чемпионов

Оуэн назвал фаворита на победу в Лиге чемпионов

05 Ноября 2021 • 00:07 Комментировать (1)
Ливерпуль
...
Порту
24.11 23:00

Бывший нападающий сборной Англии Майкл Оуэн рассказал, кого считает главным претендентом на триумф в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

Англичанин с уверенностью заявил, что обладателем титула, скорее всего, станет «Ливерпуль». По его мнению, никто на данный момент не может приблизиться к мерсисайдцам по качеству демонстрируемой ими игры.

Среди основных преимуществ подопечных Юргена Клоппа Оуэн назвал атмосферу на «Энфилде», которая помагает команде выигрывать домашние матчи. Также экс-игрок «Ливерпуля» отметил, что неплохие шансы есть и у «Манчестер Сити» с «Челси».

К слову, все эти три английских коллектива уже практически гарантировали себе выход в 1/8 финала самого престижного клубного турнира Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Майкл Оуэн Лига Чемпионов
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Boris
05 Ноября 2021 в 00:18
Если Упамекано куда-нибудь исчезнет, то и у Баварии шансы будут
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