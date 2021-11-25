​Гол Тьяго признан лучшим в 5-м туре Лиги чемпионов

Пресс-служба УЕФА сообщила о том, что лучшим голом 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов был признан гол Тьяго в матче «Ливерпуля» против «Порту».

После удачного отскока Тьяго набежал на мяч и с ходу с 29 метров пробил точно в правый нижний угол ворот гостей из Португалии.

Напомним, что «Ливерпуль» обыграл «Порту» на своём поле со счётом 2:0. Помимо Тьяго, в воротах «драконов» расписался Мохамед Салах.

«Ливерпуль» выиграл все пять матчей группового этапа и гарантировал себе первое место в группе. За второй билет в плей-офф в этом квартете будут бороться «Порту», «Милан» и «Атлетико».