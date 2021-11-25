Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 403 Комментарии
Лига чемпионов

​Гол Тьяго признан лучшим в 5-м туре Лиги чемпионов

25 Ноября 2021 • 14:59 Комментировать
Ливерпуль
2:0
Порту
окончен

Пресс-служба УЕФА сообщила о том, что лучшим голом 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов был признан гол Тьяго в матче «Ливерпуля» против «Порту».

После удачного отскока Тьяго набежал на мяч и с ходу с 29 метров пробил точно в правый нижний угол ворот гостей из Португалии. 

Напомним, что «Ливерпуль» обыграл «Порту» на своём поле со счётом 2:0. Помимо Тьяго, в воротах «драконов» расписался Мохамед Салах.

«Ливерпуль» выиграл все пять матчей группового этапа и гарантировал себе первое место в группе. За второй билет в плей-офф в этом квартете будут бороться «Порту», «Милан» и «Атлетико».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Тьяго Алькантара
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Ноября
16:48 · Лига чемпионов
Выбивший «Шахтёр» из еврокубков Джеко признан лучшим игроком 5-го тура Лиги чемпионов
16:11 · Лига чемпионов
Анчелотти – о выступлениях «Реала» в Лиге чемпионов: «Мы на верном пути»
15:50 · Лига чемпионов
​Анри – о «ПСЖ»: «Невозможно выиграть Лигу чемпионов, обороняясь всемером»
15:08 · Лига чемпионов
Кимпембе назвал обидным поражение «ПСЖ» от «Манчестер Сити»
14:59 · Лига чемпионов
​Гол Тьяго признан лучшим в 5-м туре Лиги чемпионов
14:23 · Лига чемпионов
«Это огромный удар для нас»: Главный тренер «Боруссии» Дортмунд прокомментировал вылет из Лиги чемпионов
13:07 · Лига чемпионов
Месси нанёс лишь один удар по воротам «Манчестер Сити»
12:13 · Лига чемпионов
«Интер» сыграет в плей-офф Лиги чемпионов впервые с 2012 года
11:58 · Лига чемпионов
Каррагер: «Месси, Неймар и Мбаппе - пассажиры, у «ПСЖ» нет шансов выиграть Лигу чемпионов» 1
11:10 · Лига чемпионов
«Реал» взял реванш у «Шерифа» - видео видео
11:01 · Лига чемпионов
Как «Порту» не удалось остановить «Ливерпуль» - видео видео
10:50 · Лига чемпионов
Первая победа «Милана» после возвращения в Лигу чемпионов - видео 1 видео
10:17 · Лига чемпионов
Ройс стал рекордсменом «Боруссии» в Лиге чемпионов
09:58 · Лига чемпионов
Названы номинанты на звание лучшего футболиста недели в Лиге чемпионов
09:50 · Лига чемпионов
Алаба - первый защитник «Реала», забивший в Лиге чемпионов со штрафного с 2004 года
Все новости
Рекомендуем