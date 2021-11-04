​Тренер «Шерифа»: «Хотим пробиться в плей-офф Лиги чемпионов»

В среду вечером «Шериф» в родных стенах проиграл «Интеру» с результатом 1:3. Комментарий после этого поражения дал тренер молдавской команды Юрий Вернидуб.

«Ребята играли достойно, забили мяч, но были ошибки. Идём дальше - впереди ещё две игры. Хотим пробиться в следующий этап Лиги чемпионов», - высказался Вернидуб, чьи слова приведены на страницах официального сайта УЕФА.

После четырёх туров групповой стадии Лиги чемпионов «Шериф» занимает третье место в своей группе с шестью очками. Впереди «Интер» (семь очков) и «Реал» (девять очков), позади – «Шахтёр» (одно очко).

Следующим соперником «Шерифа» в Лиге чемпионов будет «Реал».