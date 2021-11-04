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Лига чемпионов

Второе кряду поражение молдавской сенсации: «Интер» и «Шериф» снова сошлись на 3:1

04 Ноября 2021 • 00:50 Комментировать
Шериф
1:3
Интер Милан
окончен

В матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов «Шериф» принимал «Интер».

Протокол игры  
Шериф 1:3 Интер Милан
    54' Брозович Марсело (0:1)
    66' Шкриньяр Милан (0:2)
    82' Санчес Алексис (0:3)
(1:3) Траоре Адама 90'    
Атанасиадис Гиоргос Костанза Фернандо   64' Арболеда Данило Дуланто Густаво Кристиано   51' Аддо Эдмонд   35'   62' (Раделич Степан (   62') Тилль Себастьян Траоре Адама VII Коловос Димитрис   62'   73' (Бруно V (   73') Кастаньеда Франк Яхшибоев Джасурбек   82' (Джульен Кестон (   82')
Запасные: Кожокару Максим Кожокарь Серафим Белоусов Александр Пащенко Александр Челядник Дмитрий
Ханданович Самир Шкриньяр Милан   68' Де Врей Стефан   85' (Раноккия Андреа (   85') Бастони Алессандро Дармиан Маттео   43'   46' (Дюмфрис Дензел (   46') Барелла Николо Брозович Марсело Видаль Артуро Димарко Федерико   64' (Перишич Иван (   64') Джеко Эдин   82' (Корреа Хоакин (   82') Мартинес Лаутаро   82' (Санчес Алексис (   82')
Запасные: Чалханоглу Хакан Сенси Стефано Весино Матиас Гальярдини Роберто Д'Амброзио Данило Раду Йонуц Коларов Александар
03 ноября. Стадион "Шериф" (Тирасполь).

 

Лидер группы D («Шериф» не потерял этот титул после поражения в третьем туре) принимал гостей из Италии, но считался явным аутсайдером матча. Букмекеры принимали ставки на победу «Интера» с коэффициентом 1.25, явно недооценивая «Шериф», чью сказку в третьем туре завершили как раз миланцы. На «Сан-Сиро» команда Индзаги доминировала, отгрузив «молдованам» 3 гола, а в ответ получив только суперудар Тилля.

«Интер» в Тирасполе – событие само по себе знаковое, но «Шериф» не собирался сдаваться. Команда Юрия Вернидуба уже доказала, что в этой Лиге чемпионов никого не боится, на очереди был реванш в домашнем матче с «Интером». Индзаги выставил максимально боевой состав – Джеко и Мартинес в атаке, Барелла, Видаль и Брозович в полузащите.

Embed from Getty Images

«Интер», конечно же, забрал инициативу с первых минут, но события не форсировал. Владение было стерильным – мяч разыгрывали здорово, однако рисковые передачи до адресата не добирались. «Шериф» не забывал отвечать, полностью не закрываясь, моментов зрители почти не видели. Единственный интересный подход случился после углового «Интера». Димарко знатно навесил, Джеко продавил оппонента и пробил головой, но пробил рядом со штангой.

За первые полчаса без ударов в створ ворот обошлись команды, а «Шериф» вообще ограничился одной неудачной попыткой с дальней дистанции. Только под конец первого тайма «Интер» создал по-настоящему опасные моменты. Сначала кросс Бастони стал добычей Джеко. Эдин оттеснил Густаво Дуланто, против точно в угол, но Атанасиадис выручил «Шериф». Это был первый удар в створ, а затем зазвенел каркас. Лаутаро Мартинес со средней дистанции пальнул, проверив на прочность штангу.

Embed from Getty Images

«Интер» сохранил запал на второй, к середине его разрядившись двумя голевыми атаками. Открыл счёт Марцело Брозович, которого на линии штрафной площади нашёл Видаль. Хорват на замахе убрал защитников и пробил точно в угол, Атанасиадис даже не дёрнулся – 0:1. Ко второму голу Брозович тоже был причастен. Подача Марцело от угла поля преобразовалась в удар Стефана Де Врея и голевое добивание Милана Шкриньяра – 0:2.

В конце матча Алексис Санчес окончательно добил хозяев: Дуланто ошибся, подарив мяч чилийцу после заброса Брозовича, а тот мощным ударом прошил руки голкипера. Больше моментов «Интер» не создал, да миланцам это и не нужно было. А хозяева сподобились на гол престижа - Траоре отличился после подачи Тилля со штрафного. Кажется, молдавская сказка потихоньку сворачивается. Второе подряд поражение двигает «Шериф» из зоны плей-офф, на второе место в группе взобрался как раз «Интер».

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Интер Милан Шериф
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окончен Милан 1:1 Порту
окончен Реал Мадрид 2:1 Шахтёр Донецк
окончен Ливерпуль 2:0 Атлетико М
окончен Шериф 1:3 Интер Милан
окончен РБ Лейпциг 2:2 ПСЖ
окончен Боруссия Д 1:3 Аякс
окончен Манчестер Сити 4:1 Брюгге
окончен Спортинг Л 4:0 Бешикташ
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