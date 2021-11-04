Индзаги: «Судьба путёвки в плей-офф Лиги чемпионов теперь в руках «Интера»

В матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов миланский «Интер» на выезде сыграл против тираспольского «Шерифа». Итальянский коллектив отпраздновал уверенную победу со счетом 3:1.

«Команда понимала, что нам обязательно нужно набрать шесть очков в матчах с «Шерифом». У нас получилось, и сейчас мы на втором месте в группе. Теперь судьба путевки в плей-офф в наших руках», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.

После четырех сыгранных туров «нерадзурри» набрали семь баллов и располагаются на второй позиции в квартете D. Подопечные Симоне Индзаги отстают от лидирующего «Реала» на два очка.