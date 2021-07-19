Матч имени Руя Витории: Что ждёт «Спартак» в матчах с «Бенфикой»

«Спартак» узнал соперника по отборочным матчам Лиги чемпионов. Первым противником «красно-белых» будет «Бенфика». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о предстоящих матчах.

«Спартак» при жеребьёвке имел выбор из трёх соперников. Исходя из статуса, самым страшным был «Монако», самым желанным – победитель пары «Селтик» – «Мидтьюланн». Выпал средний вариант в лице «Бенфики». Лиссабонцы пугают по имени, но, кажется, их можно пройти.

У «Спартака» есть сразу несколько козырей. Первым, пожалуй, будет Руй Витория. У него, конечно, будут реваншистские настроения, что добавит «красно-белым» эмоций. Болельщики «Бенфики», кстати, не в восторге от встречи со своим бывшим наставником, что внушает небольшой оптимизм.

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Но это не главное. Руй Витория – португалец, и он точно хорошо осведомлён о состоянии «Бенфики». Наставник «Спартака» точно будет готов, он лучше изучит соперника. Для «Бенфики» «красно-белые» будут отчасти чем-то неизведанным. Сейчас в принципе не очень понятно, чего ждать от «Спартака», так что и готовиться сложно.

«Бенфика» тоже готовится к сезону, но, судя по товарищеским матчам, пока находится в худшем состоянии. При этом Жорже Жезуш думал о смене тактики, но это тоже только наигрывается, и не очень понятно, как получается. Идеи тренера в прошлом сезоне сработали не лучшим образом, итоговое место в чемпионате Португалии это подчёркивает.

Португальские клубы уже не раз обжигались в рамках отбора к Лиге чемпионов и подходили в плохом состоянии. Мы помним, как «Краснодар» вынес «Порту», а сама «Бенфика» год назад не смогла пройти ПАОК. Пожалуй, начало августа – это идеальное время, чтобы подлавливать португальские клубы и выбивать их.

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«Бенфика» по сравнению с прошлым сезоном стала слабее по составу. Нуну Тавареша с левого флага обороны продали и заменили Жилем Диашем из «Монако». Это едва ли пойдет на пользу лиссабонцам, особенно сейчас. К тому же в ближайшее время не стоит исключать, что из «Бенфики» ещё кто-то уйдёт.

Тем не менее не стоит думать, что «Спартаку» будет легко. У «красно-белых» хватает своих проблем. Прежде всего, «Спартак» ещё не выстроен, и, кажется, сам Руй Витория ещё не до конца определился с тем, чего хочет от команды. Не стоит забывать и про исполнительское мастерство, которое в среднем у лиссабонцев выше. Совсем плохо, что ответный матч пройдёт в Португалии, что даёт «орлам» преимущество. Тем не менее шансы у «Спартака» точно есть. «Бенфика» – фаворит, но сдаваться раньше времени не стоит.