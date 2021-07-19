Лига чемпионов 2020-2021
Сделать ставку
﻿

Матч имени Руя Витории: Что ждёт «Спартак» в матчах с «Бенфикой»

19 Июля 2021, 15:59,

«Спартак» узнал соперника по отборочным матчам Лиги чемпионов. Первым противником «красно-белых» будет «Бенфика». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о предстоящих матчах.

«Спартак» при жеребьёвке имел выбор из трёх соперников. Исходя из статуса, самым страшным был «Монако», самым желанным – победитель пары «Селтик» – «Мидтьюланн». Выпал средний вариант в лице «Бенфики». Лиссабонцы пугают по имени, но, кажется, их можно пройти.

У «Спартака» есть сразу несколько козырей. Первым, пожалуй, будет Руй Витория. У него, конечно, будут реваншистские настроения, что добавит «красно-белым» эмоций. Болельщики «Бенфики», кстати, не в восторге от встречи со своим бывшим наставником, что внушает небольшой оптимизм.

Embed from Getty Images

Но это не главное. Руй Витория – португалец, и он точно хорошо осведомлён о состоянии «Бенфики». Наставник «Спартака» точно будет готов, он лучше изучит соперника. Для «Бенфики» «красно-белые» будут отчасти чем-то неизведанным. Сейчас в принципе не очень понятно, чего ждать от «Спартака», так что и готовиться сложно.

«Бенфика» тоже готовится к сезону, но, судя по товарищеским матчам, пока находится в худшем состоянии. При этом Жорже Жезуш думал о смене тактики, но это тоже только наигрывается, и не очень понятно, как получается. Идеи тренера в прошлом сезоне сработали не лучшим образом, итоговое место в чемпионате Португалии это подчёркивает.

Португальские клубы уже не раз обжигались в рамках отбора к Лиге чемпионов и подходили в плохом состоянии. Мы помним, как «Краснодар» вынес «Порту», а сама «Бенфика» год назад не смогла пройти ПАОК. Пожалуй, начало августа – это идеальное время, чтобы подлавливать португальские клубы и выбивать их.

Embed from Getty Images

«Бенфика» по сравнению с прошлым сезоном стала слабее по составу. Нуну Тавареша с левого флага обороны продали и заменили Жилем Диашем из «Монако». Это едва ли пойдет на пользу лиссабонцам, особенно сейчас. К тому же в ближайшее время не стоит исключать, что из «Бенфики» ещё кто-то уйдёт.

Тем не менее не стоит думать, что «Спартаку» будет легко. У «красно-белых» хватает своих проблем. Прежде всего, «Спартак» ещё не выстроен, и, кажется, сам Руй Витория ещё не до конца определился с тем, чего хочет от команды. Не стоит забывать и про исполнительское мастерство, которое в среднем у лиссабонцев выше. Совсем плохо, что ответный матч пройдёт в Португалии, что даёт «орлам» преимущество. Тем не менее шансы у «Спартака» точно есть. «Бенфика» – фаворит, но сдаваться раньше времени не стоит.

Андрей Центров

0

Кто выйдет в раунд плей-офф Лиги чемпионов?

Евро-Футбол.Ру Михаил Крипак
Теги: Спартак Москва, Бенфика, Руй Витория
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
​Месси и «Барселона» договорились о контракте на 5 лет
​Месси и «Барселона» договорились о контракте на 5 лет  
​Россияне включили Дзюбу в топ-3 лучших игроков Евро-2020 – ВЦИОМ
​Россияне включили Дзюбу в топ-3 лучших игроков Евро-2020 – ВЦИОМ  
Хочется верить, что Бердыев – запасной вариант для РФС
Хочется верить, что Бердыев – запасной вариант для РФС  
Первый трофей сезона уезжает в Санкт-Петербург! «Зенит» разгромил «Локомотив» в матче за Суперкубок России
Первый трофей сезона уезжает в Санкт-Петербург! «Зенит» разгромил «Локомотив» в матче за Суперкубок России  
​Петиция за переигровку финала Евро-2020 активно собирает подписи
​Петиция за переигровку финала Евро-2020 активно собирает подписи  
Популярные материалы
​Арбитр ВАР объяснил, почему не вмешался в эпизод с нашумевшим пенальти на Стерлинге
​Арбитр ВАР объяснил, почему не вмешался в эпизод с нашумевшим пенальти на Стерлинге
РФС определился с преемником Черчесова в сборной России
РФС определился с преемником Черчесова в сборной России
​Новый тренер сборной России, Месси остаётся в «Барселоне» на пять лет, а Абрамович вкладывает деньги в громкий трансфер – в главных слухах недели
​Новый тренер сборной России, Месси остаётся в «Барселоне» на пять лет, а Абрамович вкладывает деньги в громкий трансфер – в главных слухах недели
5 футболистов, которые стали открытиями Евро-2020
5 футболистов, которые стали открытиями Евро-2020
Реформа в российском футболе: РПЛ хотят перевести на швейцарскую систему
Реформа в российском футболе: РПЛ хотят перевести на швейцарскую систему


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 2000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 500 Обзор Играть
5 Бонус: 2000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола