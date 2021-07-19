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Непомнящий: «На противостояние «Спартака» с «Бенфикой» смотрю с оптимизмом»

19 Июля 2021, 16:29,

Футбольный эксперт Валерий Непомнящий поделился мнением по поводу жеребьёвки квалификационного раунда Лиги чемпионов, в которой «Спартаку» досталась в соперники португальская «Бенфика»

- «Спартаку» в квалификации Лиги чемпионов досталась «Бенфика». Как оцените жребий?

- Это же надо! Судьба какая-то. Руй Витория как раз говорил, что хотел бы сыграть с «Бенфикой». Думаю, что «Спартак» сейчас вполне конкурентоспособен. Просто удивительно, как «красно-белые» сейчас начинают. Может, это эмоции, адреналин, но они двигаются, играют, забивают. Поэтому я смотрю с оптимизмом.

- Для Витории это бывший клуб. Видите в этом плюсы для «Спартака»?

- Конечно. Есть неписанный закон, что бывшие доказывают свою состоятельность. В том числе и тренеры.

- Но Руй Витория тренировал «Бенфику» в 2018 году. То есть, какое-то время уже прошло.

- Это разве время? Мне сейчас «Спартак» нравится. Серьезно. Понятно, что игроки пытаются показать себя новому наставнику. Это один из плюсов. Но дело еще и в том, что у них мяч двигается. Никто не тянет одеяло на себя. Все для партнера, все вперед, и все отскакивают назад. Понятно, что если есть потенциал, нужно реализовать его в Лиге чемпионов. Одно могу сказать: нашу команду ждет непростая встреча. В каком бы состоянии не была «Бенфика», какое бы место не занимала, это серьезная команда. Эти два соперника чем-то похожи, мне кажется.

- Чем?

- Желанием все время быть с мячом, атаковать. И по форме тоже – красно-белые. Плюс есть жажда забить больше, чем пропустить.

- Думаете, «Спартак» продолжит так много забивать, как в межсезонье?

- Да. Я понимаю, что забить «Бенфике» четыре мяча – это от лукавого, но вкус забивать у команды сегодня есть. Помните, как «Спартак» мучался с командами, которые отскакивали назад, успевали вернуться на свою половину поля, и «красно-белые» в позиционной атаке ничего не могли сделать. Сейчас есть игроки, которые вскрывают с фланга и по центру могут остро сыграть. Мне это нравится.

- Недочеты в игре «Спартака» видите?

- Если искать, найти можно. Но это сейчас не актуально.

- «Спартак» первый матч проводит дома. Удобнее было бы начинать на выезде?

- Для таких клубов, как «Спартак», это не страшно. Они и на выезде будут атаковать. Там очень много быстрых футболистов, которые дружат с мячом и двигаются быстро. 

- «Спартак» будет бороться за чемпионство с «Зенитом» в этом сезоне?

- Он – один из претендентов на золотые медали. «Локомотив» разочаровывает. Посмотрим, как будут играть другие команды.

- Что-то знаете о нынешней «Бенфике»?

- Почти ничего. Знаю только, что есть вывеска, есть команда, за которой я раньше пристально наблюдал. А сейчас нет. Но мы помним, что «Бенфика» достаточно успешно играла с нашими клубами.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Спартак Москва, Бенфика, Валерий Непомнящий
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