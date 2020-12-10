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Гвардиола оценил выступление «Манчестер Сити» в группе Лиги чемпионов

10 Декабря 2020, 09:37,

Global Look Press

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола пообщался с журналистами после победы над «Марселем» в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу английского клуба.

«Мы провели хороший поединок. Команда набрала 16 баллов, сыграв лишь раз вничью. «Манчестер Сити» успешно выступил на групповой стадии. Я доволен игрой своих подопечных», - передает слова Гвардиолы пресс-служба УЕФА.

«Манчестер Сити» финишировал на первом месте в группе С. Вторую путевку в плей-офф из этого квартета завоевал «Порту», набравший 13 очков.

Жеребьевка 1/8 финала состоится 14-го декабря.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола
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