Гвардиола оценил выступление «Манчестер Сити» в группе Лиги чемпионов

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10 Декабря 2020, 09:37,
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Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола пообщался с журналистами после победы над «Марселем» в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу английского клуба.
«Мы провели хороший поединок. Команда набрала 16 баллов, сыграв лишь раз вничью. «Манчестер Сити» успешно выступил на групповой стадии. Я доволен игрой своих подопечных», - передает слова Гвардиолы пресс-служба УЕФА.
«Манчестер Сити» финишировал на первом месте в группе С. Вторую путевку в плей-офф из этого квартета завоевал «Порту», набравший 13 очков.
Жеребьевка 1/8 финала состоится 14-го декабря.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола