Гвардиола оценил выступление «Манчестер Сити» в группе Лиги чемпионов

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола пообщался с журналистами после победы над «Марселем» в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу английского клуба.

«Мы провели хороший поединок. Команда набрала 16 баллов, сыграв лишь раз вничью. «Манчестер Сити» успешно выступил на групповой стадии. Я доволен игрой своих подопечных», - передает слова Гвардиолы пресс-служба УЕФА.

«Манчестер Сити» финишировал на первом месте в группе С. Вторую путевку в плей-офф из этого квартета завоевал «Порту», набравший 13 очков.

Жеребьевка 1/8 финала состоится 14-го декабря.