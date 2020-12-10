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«Манчестер Сити» повторил рекорд английских клубов по набранным очкам в группе ЛЧ

10 Декабря 2020, 08:41,

Global Look Press

В поединке шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» на домашнем поле принимал французский «Марсель». Манкунианцы отпраздновали уверенную победу со счетом 3:0.

По итогам групповой стадии подопечные Хосепа Гвардиолы набрали 16 баллов (пять побед и одна ничья). «Горожане» повторили рекордные показатели «Арсенала», «Тоттенхэма» и «Манчестер Юнайтед», об этом рапортует Opta Sport.

На групповом этапе турнира лишь три представителя АПЛ набирали по 16 очков - «Арсенал» (сезон-2005/2006), «Манчестер Юнайтед» (сезон-2007/2008) и «Тоттенхэм» (сезон-2017/2018).
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Сити
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