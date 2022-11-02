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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Кавазашвили считает, что Дзюбе наплевать на сборную России

02 Ноября 2022 • 15:04 Комментировать (1)
Адана Демирспор
...
Назилли Беледьеспор
08.11 19:00

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о возможном вызове нападающего «Адана Демирспор» Артёма Дзюбы в состав сборной России.

«У Дзюбы и так в Турции ничего не ладится, какая тут сборная? Артёму наплевать уже на сборную. Нет, он точно не поедет, даже если позовут», — заявил Кавазашвили Sport 24.

Эксперт считает, что Валерию Карпину не стоит приглашать Дзюбу на контрольную встречу с Таджикистаном.

В текущем сезоне 34-летний нападающий принял участие в пяти матчах за турецкий клуб, в которых отметился одним забитым мячом. За последние восемь игра Дзюба появился на поле лишь дважды.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Валерий Карпин Сборная России Анзор Кавазашвили Артём Дзюба сборная Таджикистана Адана Демирспор
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Комментарии (1)
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Валерий Валерий
02 Ноября 2022 в 15:30
Дзюбе наплевать на квазиаштототам....ему лет то сколько, зачем ему сборная?
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Сегодня, 02 Ноября
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