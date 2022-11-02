Кавазашвили считает, что Дзюбе наплевать на сборную России

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о возможном вызове нападающего «Адана Демирспор» Артёма Дзюбы в состав сборной России.

«У Дзюбы и так в Турции ничего не ладится, какая тут сборная? Артёму наплевать уже на сборную. Нет, он точно не поедет, даже если позовут», — заявил Кавазашвили Sport 24.

Эксперт считает, что Валерию Карпину не стоит приглашать Дзюбу на контрольную встречу с Таджикистаном.

В текущем сезоне 34-летний нападающий принял участие в пяти матчах за турецкий клуб, в которых отметился одним забитым мячом. За последние восемь игра Дзюба появился на поле лишь дважды.