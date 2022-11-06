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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Экс-игрок «Аданы Демирспор»: «Сразу говорил, что Дзюбе не подходит чемпионат Турции» эксклюзив

06 Ноября 2022 • 22:54 Комментировать (1)
Адана Демирспор
...
Назилли Беледьеспор
08.11 19:00

Бывший футболист «Аданы Демирспор» Эмрах Бедир в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мыслями о расставании клуба с Артёмом Дзюбой.

«Вы удивлены расторжением контракта с Дзюбой?»

«Не так часто игрок уходит из команды в разгар сезона, хотя в последнее время Дзюба все равно не играл. Он не нужен клубу, всем будет только лучше от его ухода. Нет смысла делать вид, что все хорошо, когда это не так. Я всегда знал, что Дзюба не станет своим в «Адане Демирспор».

«Есть информация, что ему не платили зарплату последние два месяца, допускаете это?»

«Это чушь, это полнейшая чушь. Я общаюсь с руководством и заявляю, что это чушь. В команде все получают зарплату, нет никаких задержек. Просто кому-то удобнее свалить все на финансовый вопрос. Президент говорил, что готов был пригласить Суареса, а вы говорите о том, что Дзюба не получал зарплату – просто смешно. Руководство «Аданы Демирспор» решило расстаться с Дзюбой, вот и все. Это не совсем расторжение контракта по обоюдному решению».

«Может ли Дзюба заиграть в Турции в другом клубе?»

«Дзюбе не подходит чемпионат Турции, я сразу об этом говорил. В Турции играют в быстрый футбол, а у Дзюбы совсем нет скорости. У него есть сильные стороны, я не считаю его слабым футболистом. Но в Турции Дзюба никому не пригодится – это правда».

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Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба Адана Демирспор Эмрах Бедир
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АДАНА ДЕМИРСПОР НАЗИЛЛИ БЕЛЕДЬЕСПОР
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Комментарии (1)
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CERG
06 Ноября 2022 в 23:06
Ему уже подойти может только диван, еда и камера под рукой))..
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