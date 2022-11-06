Гаджиев оценил период игры Дзюбы в Турции

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев прокомментировал информацию о расторжении контракта Артёма Дзюбы с «Адана Демирспор».

«Выход в Турцию был нормальным решением, тем более что эта страна для нас приемлема в плане футбола. Но период игры Артёма в Турции оцениваю как не очень успешный», — приводит слова Гаджиева Sport 24.

По мнению функционера, сейчас такой этап, когда Дзюба уже может завершить карьеру, но все будет зависеть от него самого, наверное, у него есть много предложений от других клубов.

В текущем сезоне 34-летний нападающий провел пять матчей во всех турнирах, в которых забил один мяч. В последних восьми играх Дзюба на поле появлялся только два раза.