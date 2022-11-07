Турецкий клуб «Адана Демирспор» официально подтвердил сведения о прекращении сотрудничества с Артёмом Дзюбой.

Трудовой договор расторгнут по взаимному согласию сторон, утверждается на официальном сайте «Аданы Демирспор», причём окончательное решение по данному вопросу было принято ещё 3 ноября.

Артём Дзюба пополнил турецкий коллектив в августе нынешнего года, подписав однолетний контракт с возможностью продления ещё на один сезон. 34-летний российский футболист провёл всего четыре матча в чемпионате Турции, отметившись одним голом, а также однажды вышел на поле в кубковом поединке.