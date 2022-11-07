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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

«Адана Демирспор» объявила о расторжении контракта с Дзюбой официально

07 Ноября 2022 • 01:24 Комментировать (1)
Адана Демирспор
...
Назилли Беледьеспор
08.11 19:00

Турецкий клуб «Адана Демирспор» официально подтвердил сведения о прекращении сотрудничества с Артёмом Дзюбой.

Трудовой договор расторгнут по взаимному согласию сторон, утверждается на официальном сайте «Аданы Демирспор», причём окончательное решение по данному вопросу было принято ещё 3 ноября.

Артём Дзюба пополнил турецкий коллектив в августе нынешнего года, подписав однолетний контракт с возможностью продления ещё на один сезон. 34-летний российский футболист провёл всего четыре матча в чемпионате Турции, отметившись одним голом, а также однажды вышел на поле в кубковом поединке.

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Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба Адана Демирспор
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АДАНА ДЕМИРСПОР НАЗИЛЛИ БЕЛЕДЬЕСПОР
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Комментарии (1)
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Volk Odinochka
07 Ноября 2022 в 02:06
Отработанный материал. Бесславно кончил. Но на Матч ТВ таких клоунов любят.
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