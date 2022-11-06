Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Источник: Контракт с Дзюбой был расторгнут по инициативе «Адана Демирспор» слухи

06 Ноября 2022 • 19:20 Комментировать (1)
Адана Демирспор
...
Назилли Беледьеспор
08.11 19:00

«Адана Демирспор» расторгла трудовой договор с российским нападающим Артёмом Дзюбой. Ранее сообщалось, что сам форвард попросил о разрыве соглашения из-за недостатка игрового времени и задержек по заработной плате.

По информации «РБ Спорта», расторжение контракта с Дзюбой — инициатива именно «Адана Демирспор». Причиной такого решения является то, что нападающий просто не подходит под схему наставника команды. Источник отметил, что в клубе нет никаких проблем с зарплатами.

В текущем сезоне 34-летний Дзюба принял участие в пяти матчах с учетом всех турниров, в которых забил один мяч.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба Адана Демирспор
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АДАНА ДЕМИРСПОР НАЗИЛЛИ БЕЛЕДЬЕСПОР
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
bowman
06 Ноября 2022 в 19:27
Видать не стали терпеть Артемкины выкрутасы. Интересно куда теперь?)))) В Сочи? А может обратно в родную гавань на сезончик? В Спартак то есть
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Газиантеп Газиантеп
Кайсериспор Кайсериспор
1
2
Видео
Окончен
Антальяспор Антальяспор
Фатих Карагюмрюк Фатих Карагюмрюк
4
2
1.95 3.65 3.85
Видео
16 мин
Трабзонспор Трабзонспор
Коньяспор Коньяспор
0
0
1.98 3.55 3.65
Видео
07.11.22 в 20:00
Хатайспор Хатайспор
Истанбул Башакшехир Истанбул Башакшехир
4.30 3.75 1.79
Видео
07.11.22 в 20:00
Фенербахче Фенербахче
Сивасспор Сивасспор
1.53 4.40 5.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 06 Ноября
18:47 · Турция
Гаджиев оценил период игры Дзюбы в Турции
14:23 · Россия. Премьер-лига
Дзюба может перейти в последнюю команду РПЛ 3
14:08 · Россия. Премьер-лига
Сенников: «Уверен, любой клуб РПЛ стремится заполучить Дзюбу, это нападающий топ-уровня» 1
13:54 · Турция
В «Фенербахче» рассказали, возможен ли трансфер Дзюбы
13:44 · Турция
Кавазашвили: «Уход из «Адана» говорит о непригодности Дзюбы»
13:40 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис - о Дзюбе: «Вот уровень российского футбола - не можем заиграть в Турции» 3
13:14 · Россия. Премьер-лига
В «Факеле» оценили вероятность перехода Дзюбы в клуб из Воронежа
13:07 · Россия. Премьер-лига
Селюк рассказал, где может продолжить карьеру Дзюба 1
13:02 · Россия. Премьер-лига
Раскрыта причина ухода Дзюбы из турецкого клуба 6
12:45 · Россия. Премьер-лига
Колосков: «Дзюбе пора на пенсию»
11:40 · Турция
Дзюба покинул Турцию 1
11:18 · Турция
Агент Дзюбы отреагировал на информацию о разрыве контракта турецким клубом
11:13 · Турция
Колыванов - о Дзюбе: «Да и хрен с ним, время пришло заканчивать»
11:01 · Турция
Петржела: «Дзюбе следует вернуться в Россию и попробовать себя там» 1
00:46 · Турция
Дубль Икарди принёс «Галатасараю» победу над «Бешикташем»
Все новости
Рекомендуем