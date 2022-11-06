«Адана Демирспор» расторгла трудовой договор с российским нападающим Артёмом Дзюбой. Ранее сообщалось, что сам форвард попросил о разрыве соглашения из-за недостатка игрового времени и задержек по заработной плате.

По информации «РБ Спорта», расторжение контракта с Дзюбой — инициатива именно «Адана Демирспор». Причиной такого решения является то, что нападающий просто не подходит под схему наставника команды. Источник отметил, что в клубе нет никаких проблем с зарплатами.

В текущем сезоне 34-летний Дзюба принял участие в пяти матчах с учетом всех турниров, в которых забил один мяч.