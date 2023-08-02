Бывший полузащитник «Севильи» Рони Лопеш перешёл в «Брагу» на правах свободного агента.

По сведениям портала Transfermarkt, контракт 27-летнего футболиста с португальским клубом рассчитан до лета 2026 года.

Минувший сезон Лопеш провёл во французском клубе «Труа» на правах аренды. Вингер принял участие в 32 матчах Лиги 1, забил семь голов и отдал пять результативных передач. Сейчас рыночная стоимость португальца оценивается в 4 миллиона евро.

Напомним, помимо «Севильи» и «Труа» в карьере Лопеша были «Монако», «Олимпиакос», «Ницца» и «Манчестер Сити». В составе «горожан» футболист выиграл Английскую премьер-лигу в 2014 году.

Отметим, что прошлый розыгрыш чемпионата Португалии «Брага» завершила на третьем месте в турнирной таблице и сумела добыть путёвку в Лигу Европы.