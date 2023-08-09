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Игрок «Браги» Тормена сообщил, что продолжит карьеру в РПЛ

09 Августа 2023 • 19:35 Комментировать
Брага
...
Фамаликан
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11.08 22:15

Защитник «Браги» Витор Тормена близок к переходу в российский клуб.

«Я хочу приехать в Россию. Просто жду, когда мои агенты уладят все дела с клубом. С «Брагой» уже все согласовано, нужно просто уладить некоторые моменты, касающиеся меня, чтобы я смог прилететь», — рассказал Тормена «РБ Спорту».

Ранее сообщалось, что в услугах 27-летнего бразильца заинтересованы «Краснодар» и «Спартак».

В минувшей кампании Тормена сыграл в 40 матчах во всех турнирах, в которых стал автором одного забитого мяча и сделал один голевой пас. Трансферная стоимость игрока оценивается в пять миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Краснодар Брага трансферы футбола - лето 2023 Витор Тормена
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БРАГА ФАМАЛИКАН
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