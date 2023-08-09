Агент Рафаэль Норманд, представляющий интересы защитника «Браги» Витора Тормены, ответил на вопрос о скором переезде игрока в Россию.

Напомним, что ранее сам бразилец анонсировал свой переход в один из клубов РПЛ. Интерес к центрбеку приписывался «Краснодару» и «Спартаку».

«Информация о том, что Тормена вот-вот приедет в Россию? Давайте немного подождём. Не секрет, что переговоры идут, мы найдём лучшее решение для Витора», – поведал агент 27-летнего футболиста в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

В составе «Браги» Витор Тормена провёл 126 матчей, отметившись четырьмя голами.