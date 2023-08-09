Агент Тормены сообщил, что защитник близок к переезду в клуб РПЛ

Агент Рафаэль Норманд, представляющий интересы защитника «Браги» Витора Тормены, отреагировал на информацию об отказе игрока ехать в РПЛ.

«Это неправда, что Тормена отказался ехать в Россию. Его трансфер в РПЛ очень близок. Скоро появятся новости», — приводит слова агента портал «РБ Спорт».

Ранее сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» сообщало, что футболист принял решение продолжить свою карьеру в немецком клубе.

Напомним, в услугах 27-летнего бразильца заинтересованы «Краснодар» и «Спартак». Эксперты интернет-портала Transfermarkt оценивают стоимость Тормены в пять миллионов евро.