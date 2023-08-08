Защитник португальской «Браги» Витор Тормена определился со своим будущим.

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», 27-летний бразильский футболист не перейдет в российский клуб. Напомним, в услугах Тормены заинтересованы «Краснодар» и «Спартак». По нашей информации, защитник продолжит свою карьеру в Германии.

Действующий трудовой договор Тормены с «Брагой» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бразильца в пять миллионов евро.

Ранее агент Тормены подтвердил, что «Краснодар» и «Спартак» действительно проявляют интерес к футболисту.