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Тормена выбрал новый клуб — за игроком следят «Краснодар» и «Спартак» эксклюзив

08 Августа 2023 • 16:29 Комментировать
Брага
...
Фамаликан
11.08 22:15

Защитник португальской «Браги» Витор Тормена определился со своим будущим.

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», 27-летний бразильский футболист не перейдет в российский клуб. Напомним, в услугах Тормены заинтересованы «Краснодар» и «Спартак». По нашей информации, защитник продолжит свою карьеру в Германии.

Действующий трудовой договор Тормены с «Брагой» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бразильца в пять миллионов евро.

Ранее агент Тормены подтвердил, что «Краснодар» и «Спартак» действительно проявляют интерес к футболисту.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Краснодар Брага трансферы футбола - лето 2023 Витор Тормена
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БРАГА ФАМАЛИКАН
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