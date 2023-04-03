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«Порту» снова второй после победы над «Портимоненсе»

03 Апреля 2023 • 00:30 Комментировать
Порту
1:0
Портимоненсе
окончен

В 26-м туре Примейры «Порту» играл дома против «Портимоненсе». «Драконы» были сильнее противника по всем статьям и закономерно победили, пускай и с не очень убедительным перевесом - 1:0. Единственный гол на 30-й минуте забил Фабиу Кардозу.

«Порту» вернулся на второе место, соперник - 14-й после пятого поражения кряду.

Протокол игры  
Порту1:0Портимоненсе
(1:0) Кардозу Фабиу30'  
Рамош КлаудиуМанафа Вилсон 74' (Лодер Дэнни ( 74') Кардозу Фабиу  34'Маркано Иван  50'Венделл БоргесПепе VIОтавио ЭдмилсонУрибе МатеусГалено Вандерсон 74' (Франко Андре ( 74') Мартинес Антонио IIIТареми Мехди 84' (Верон Габриэл ( 84')
Запасные: Карму ДавидЭуштакиу СтивенПортугал СамуэлГруйич МаркоКонсейсау РодригуМаркус Авраам
Накамура КосукэЭнрике Педро VIПак Чжи СуРелвас Филипе 90' (Кошта Гонсалу ( 90') Муфи ФахдСек Мустафа 67' (Карлинос ( 67') Nonoca  52'  72'Диаби МохамедKlismahn 46' (Рохес Брайан ( 46'  56') Jony Gonzalez 82' (Гомес Руи ( 82') Велинтон Жуниор
Запасные: Лукао IISergio ConceicaoАлемаоЭштрела ПаулуMatheus Nogueira
02 апреля. Стадион "Драгау" (Порту).

 

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