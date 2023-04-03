«Порту» снова второй после победы над «Портимоненсе»

В 26-м туре Примейры «Порту» играл дома против «Портимоненсе». «Драконы» были сильнее противника по всем статьям и закономерно победили, пускай и с не очень убедительным перевесом - 1:0. Единственный гол на 30-й минуте забил Фабиу Кардозу.
«Порту» вернулся на второе место, соперник - 14-й после пятого поражения кряду.
Протокол игры
|(1:0) Кардозу Фабиу30'
Рамош Клаудиу•Манафа Вилсон74' (Лодер Дэнни (74') •Кардозу Фабиу• 34'Маркано Иван• 50'Венделл Боргес•Пепе VI•Отавио Эдмилсон•Урибе Матеус•Галено Вандерсон74' (Франко Андре (74') •Мартинес Антонио III•Тареми Мехди84' (Верон Габриэл (84')
Накамура Косукэ•Энрике Педро VI•Пак Чжи Су•Релвас Филипе90' (Кошта Гонсалу (90') •Муфи Фахд•Сек Мустафа67' (Карлинос (67') •Nonoca 52'• 72'Диаби Мохамед•Klismahn46' (Рохес Брайан (46') • 56'Jony Gonzalez82' (Гомес Руи (82') •Велинтон Жуниор
02 апреля. Стадион "Драгау" (Порту).
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