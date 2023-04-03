«Порту» снова второй после победы над «Портимоненсе»

В 26-м туре Примейры «Порту» играл дома против «Портимоненсе». «Драконы» были сильнее противника по всем статьям и закономерно победили, пускай и с не очень убедительным перевесом - 1:0. Единственный гол на 30-й минуте забил Фабиу Кардозу.

«Порту» вернулся на второе место, соперник - 14-й после пятого поражения кряду.