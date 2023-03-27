Фабиу Силва: «Мне больно, что я не смог показать больше в «Порту»

Нападающий ПСВ Фабиу Силва, выступающий на правах аренды из «Вулверхэмптона», высказался об уходе из родного «Порту» в 2020 году.

«Мне немного больно, что я не смог показать больше в «Порту». Я не контролировал переход в «Вулвз». Это было решение клуба, и, учитывая стоимость трансфера, я его понимаю. Я хотел бы остаться ещё на год или два», — заявил португальский форвард, чьи слова приводит издание VI.

Напомним, что Силва провёл в футболке «Порту» 21 матч, забив три гола. В 2020 году игрок перешёл в «Вулверхэмптон» за 35 миллионов евро.