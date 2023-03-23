«Порту» может быть вынужден продать Кошту из-за финансовых проблем

Голкипер «Порту» Диогу Кошта в конце сезона может покинуть свою команду. По информации от журналиста Саймона Филлипса, португальская команда может быть вынуждена расстаться со своим голкипером из-за проблем с финансами.

Ранее сообщалось, что к Коште проявляют интерес многие топ-клубы, включая команды из Английской премьер-лиги. В списке заинтересованных числились «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

23-летний Кошта в нынешнем сезоне провёл 25 матчей в чемпионате Португалии, в 13 из которых оставил свои ворота сухими. Сумма потенциального трансфера вратаря оценивается в 75 миллионов евро.