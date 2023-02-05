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На стадионе «Бенфики» произошел пожар

05 Февраля 2023 • 04:00 Комментировать
Бенфика
3:0
Каса Пиа
окончен

Небольшой пожар произошел на лиссабонском стадионе «Да Луш», который является родным для «орлов» - лиссабонской «Бенфики». Огонь разгорелся в зоне ресторана, работающего на территории стадиона. Впрочем, пламя удалось быстро потушить, подчеркнула пресс-служба «Бенфики».

Более того, руководству клуба даже не пришлось отменять матч против «Каса Пиа», и «орлы» крупно обыграли соперника, забив ему три безответных мяча. Теперь «Бенфика» на девять очков оторвалась от «Порту», однако у «драконов» целых два матча в запасе. Третьей в чемпионате идет «Брага», а лиссабонский «Спортинг» уступает ей пять очков. 

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Бенфика
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