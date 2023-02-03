В «Локомотиве» сообщили, при каком условии клуб заплатит «Бенфике» за трансфер Конти

Глава пресс‑службы «Локомотива» Артём Загумённов высказался о бонусах, которые «железнодорожники» могут выплатить «Бенфике» за трансфер Хермана Конти.

Ранее президент «Бенфики» Руй Кошта заявил, что португальский клуб сможет заработать почти два миллиона евро в качестве бонуса.

«Действительно, «Бенфика» может получить бонусы за достижения игрока, но куда более скромные, чем сейчас всплывают в различных сообщениях. Подчеркну, что это произойдет только в том случае, если «Локомотив» завоюет трофеи», — приводит слова Загумённова «Матч ТВ».

Ранее «Локомотив» объявил о подписании 28-летнего аргентинца из «Бенфики». Трудовое соглашение Конти со столичным клубом рассчитано до лета 2025 года.