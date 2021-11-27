«Белененсеш» вышел на матч с «Бенфикой» вдевятером – внутри команды случилась вспышка коронавируса

Необыкновенное событие произошло в текущем туре чемпионата Португалии. На матч против «Бенфики» главный тренер «Белененсеша» включил в стартовый состав лишь девять футболистов – именно столько здоровых исполнителей осталось в заявке. Причиной этому является вспышка коронавируса в команде.

При этом, на поле оказалось два голкипера, один из которых начал поединок в роли полевого игрока. Примечательно, что уже на первой минуте «Бенфика» открыла счет – один из защитников соперника отметился голом в свои ворота.

Пока остается неизвестным, почему встреча не была отменена или перенесена на другую дату, как это бывало в подобных случаях в других европейских лигах.