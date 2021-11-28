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Чемпионат Португалии

​Бернарду Силва не понимает, почему скандальный матч в Португалии не перенесли

28 Ноября 2021 • 10:45 Комментировать
Белененсеш
0:7
Бенфика
окончен

Матч чемпионата Португалии между «Беленесешем» и «Бенфикой» превратился в цирк. Из-за вспышки коронавируса хозяева вышли на поле вдевятером, причём в поле пришлось играть одному из вратарей. Как следствие, после первого тайма на табло горел счёт 0:7.

Чтобы счёт не стал совсем неприличным, «Белененсеш» вышел на второй тайм всемером, и один из игроков сразу сымитировал травму, чтобы игра была остановлена.

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва поделился своими мыслями по поводу произошедшего.

«Это что? Неужели я единственный, кто не понимает, почему матч не перенесли?» - написал Силва на своей страничке в «Твиттере».

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Белененсеш Манчестер Сити Бернарду Силва
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