​Руй Кошта: «Это чёрная страница португальского футбола»

Президент «Бенфики» Руй Кошта высказался о случившемся в субботней игре против «Белененсеша».

Напомним, что из-за вспышки COVID-19 «Белененсеш» вышел на игру чемпионата Португалии вдевятером. После перерыва на табло горел счёт 0:7, и хозяева решили больше не мучиться. На второй тайм они вышли всемером, и после этого один из игроков изобразил травму. В правилах футбола говорится о том, что в составе команды должно быть не менее семи игроков, так что арбитр завершил матч.

«Я сожалею о случившемся. Это чёрная страница португальского футбола. Нас не просили о переносе. Наверное, бесполезно пытаться объяснить случившееся. Нас это совсем не порадовало», - цитирует Кошту португальский Zero Zero.