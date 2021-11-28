Театр абсурда: У «Белененсеша» осталось 6 игроков на поле, матч закончен на первой секунде второго тайма

Самый странный матч 2021 года в топ-лигах Европы подошел к концу не менее странным образом. «Белененсеш» из-за вспышки коронавируса вынужден был играть домашний матч с «Бенфикой» вдевятером, при этом один из номинальных вратарей бегал в поле. Понятное дело, что «орлы» решили судьбу матча в свою пользу без проблем и выиграли первый тайм со счетом 7:0.

Футболисты «Белененсеша» вышли из абсурдной ситуации оригинально. На второй тайм хозяева вышли уже всемером, и после ввода мяча в игру один из футболистов «получил травму». Команда осталась вшестером на поле, что автоматически приводит к техническому поражению «Белененсеша».