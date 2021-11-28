Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 261 Комментарии
Чемпионат Португалии

​С «Белененсеша» могут снять очки за прерванный матч

28 Ноября 2021 • 10:17 Комментировать
Белененсеш
0:7
Бенфика
окончен

«Белененсеш» не смог собрать состав на матч чемпионата Португалии против «Бенфики» из-за вспышки коронавируса. После первого тайма команда вдевятером проигрывала со счётом 0:7, и чтобы избиение не продолжалось, хозяева вышли на второй тайм всемером, после чего один из игроков получил «травму», чтобы судья прервал встречу, ведь правила не допускают игры вшестером.

Теперь «Белененсеш» может ждать не только техническое поражение. Как сообщает Cabine Desportiva, ситуацию будет рассматривать дисциплинарный комитет Федерации футбола Португалии. Если будет доказано, что игра была прервана умышленно, с «Белененсеша» могут снять от 5 до 8 очков.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Белененсеш
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
28.11  18:30 Маритиму ... Пасуш де Феррейра 2.55 3.2 2.8
28.11  21:00 Спортинг Л ... Тондела 1.24 5.6 12
28.11  23:30 Порту ... Витория Гимарайнш 1.37 4.8 7.6
Все матчи
Новости
Сегодня, 28 Ноября
10:17 · Португалия. Примейра-лига
​С «Белененсеша» могут снять очки за прерванный матч
09:57 · Португалия. Примейра-лига
​Руй Кошта: «Это чёрная страница португальского футбола»
01:06 · Португалия. Примейра-лига
Театр абсурда: У «Белененсеша» осталось 6 игроков на поле, матч закончен на первой секунде второго тайма 1
27 Ноября
23:55 · Англия. Премьер-лига
Рангник попытается продвинуть в «МЮ» тренера «Спортинга», а не Почеттино 1
23:41 · Португалия. Примейра-лига
«Белененсеш» вышел на матч с «Бенфикой» вдевятером – внутри команды случилась вспышка коронавируса 2
10 Ноября
09:18 · Испания. Ла Лига
«Бенфика» хочет подписать игрока «Барселоны», которым интересовался «Спартак»
05 Ноября
10:56 · Испания. Ла Лига
«Реал» хочет подписать игрока, которым интересовался ЦСКА
02 Ноября
08:22 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» нацелился на футболиста, которым интересовался ЦСКА
01 Ноября
21:52 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» нашёл усиление в португальском чемпионате слухи
31 Октября
01:19 · Португалия. Примейра-лига
«Порту» и «Спортинг» вышли в лидеры, «Бенфика» упустила победу на 90-й минуте
24 Октября
22:04 · Португалия. Примейра-лига
«Бенфика» на 98-й минуте забила победный гол новичку 1
00:39 · Португалия. Примейра-лига
«Порту» и «Спортинг» после побед подвинули «Бенфику» с первого места 1
23 Октября
11:19 · Португалия. Примейра-лига
Европейские гранды нацелились на лидера «Порту»
22 Октября
11:09 · Англия. Премьер-лига
«Вулверхэмптон» нацелился ещё на одного игрока сборной Португалии слухи
10:05 · Англия. Премьер-лига
Форвард «Порту» попал в сферу интересов «Ньюкасла» слухи
Все новости
Рекомендуем