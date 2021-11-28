​С «Белененсеша» могут снять очки за прерванный матч

«Белененсеш» не смог собрать состав на матч чемпионата Португалии против «Бенфики» из-за вспышки коронавируса. После первого тайма команда вдевятером проигрывала со счётом 0:7, и чтобы избиение не продолжалось, хозяева вышли на второй тайм всемером, после чего один из игроков получил «травму», чтобы судья прервал встречу, ведь правила не допускают игры вшестером.

Теперь «Белененсеш» может ждать не только техническое поражение. Как сообщает Cabine Desportiva, ситуацию будет рассматривать дисциплинарный комитет Федерации футбола Португалии. Если будет доказано, что игра была прервана умышленно, с «Белененсеша» могут снять от 5 до 8 очков.