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Патрик: «Мистер Каштру, спасибо за всё»

11 Мая 2021, 22:54,

Бразильский полузащитник донецкого «Шахтёра» Алан Патрик поблагодарил покидающего расположение клуба наставника. Соответствующий месседж футболист разместил в своем Instagram.

«Мистер Каштру, спасибо за всё. Для меня было честью работать вместе с вами и с вашим тренерским штабом в течение двух последних сезонов. Желаю вам дальнейших успехов в работе», - говорится в сообщении.

Напомним, действующее контрактное соглашение между специалистом и клубом рассчитано до конца сезона. Стороны решили на продлевать трудовой договор. Как сообщалось раньше, де Дзерби принял решение возглавить донецкий «Шахтёр».

 

Евро-Футбол.Ру Глагоцкий Андрей
Теги: Шахтёр Донецк, Луиш Каштру, Алан Патрик
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