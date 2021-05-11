Патрик: «Мистер Каштру, спасибо за всё»

Бразильский полузащитник донецкого «Шахтёра» Алан Патрик поблагодарил покидающего расположение клуба наставника. Соответствующий месседж футболист разместил в своем Instagram.

«Мистер Каштру, спасибо за всё. Для меня было честью работать вместе с вами и с вашим тренерским штабом в течение двух последних сезонов. Желаю вам дальнейших успехов в работе», - говорится в сообщении.

Напомним, действующее контрактное соглашение между специалистом и клубом рассчитано до конца сезона. Стороны решили на продлевать трудовой договор. Как сообщалось раньше, де Дзерби принял решение возглавить донецкий «Шахтёр».