​Де Дзерби решил перейти в «Шахтёр»

Роберто де Дзерби хорошо себя показал в «Сассуоло», в результате чего этого тренера пресса связывала со многими клубами. Как сообщает Sky Sport Italia, де Дзерби принял решение возглавить «Шахтёр». По данным источника, до подписания 41-летним специалистом контракта с украинским клубом остаётся лишь уладить формальности.

Напомним, что тренерский мостик «Шахтёра» оставил Луиш Каштру. Донецкая команда провалила сезон 2020/2021, завершив его без трофеев. Чемпионом Украины стало «Динамо», а в финале Кубка Украины сразятся «Динамо» и «Заря».

Отметим, что действующий контракт де Дзерби с «Сассуоло» истекает в конце сезона.