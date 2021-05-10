​Де Дзерби решил перейти в «Шахтёр»

|
10 Мая 2021, 18:38,
|
|
Роберто де Дзерби хорошо себя показал в «Сассуоло», в результате чего этого тренера пресса связывала со многими клубами. Как сообщает Sky Sport Italia, де Дзерби принял решение возглавить «Шахтёр». По данным источника, до подписания 41-летним специалистом контракта с украинским клубом остаётся лишь уладить формальности.
Напомним, что тренерский мостик «Шахтёра» оставил Луиш Каштру. Донецкая команда провалила сезон 2020/2021, завершив его без трофеев. Чемпионом Украины стало «Динамо», а в финале Кубка Украины сразятся «Динамо» и «Заря».
Отметим, что действующий контракт де Дзерби с «Сассуоло» истекает в конце сезона.
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Шахтёр Донецк, Сассуоло, Роберто де Дзерби