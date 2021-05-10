Чемпионат Украины. Премьер-Лига 2020-2021
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​Де Дзерби решил перейти в «Шахтёр»

10 Мая 2021, 18:38,

Роберто де Дзерби хорошо себя показал в «Сассуоло», в результате чего этого тренера пресса связывала со многими клубами. Как сообщает Sky Sport Italia, де Дзерби принял решение возглавить «Шахтёр». По данным источника, до подписания 41-летним специалистом контракта с украинским клубом остаётся лишь уладить формальности.

Напомним, что тренерский мостик «Шахтёра» оставил Луиш Каштру. Донецкая команда провалила сезон 2020/2021, завершив его без трофеев. Чемпионом Украины стало «Динамо», а в финале Кубка Украины сразятся «Динамо» и «Заря».

Отметим, что действующий контракт де Дзерби с «Сассуоло» истекает в конце сезона.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Шахтёр Донецк, Сассуоло, Роберто де Дзерби
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