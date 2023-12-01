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Чемпионат Франции. Лига 1

​Бенатиа приступил к работе в Марселе

01 Декабря 2023 • 03:25 Комментировать
Марсель
...
Ренн
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03.12 22:45

Мы уже сообщали о том, что бывший игрок туринского «Ювентуса» Мехди Бенатиа собрался поработать в Марселе, где в его услугах очень нуждается местный «Олимпик». В среду он уже присутствовал на тренировке команды - пока что молча, наблюдая за процессом. Его приветствовал наставник Дженнаро Гаттузо:

- Я пока не знаю, Бенатиа назначен официально или нет, но он тут. Наблюдает и анализирует все, что мы делаем. Но отдельно я с ним пока не разговаривал, - цитирует слова итальянского специалиста RMC Sport.

В следующем, четырнадцатом туре французского чемпионата «Марсель» примет дома «Ренн».


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МАРСЕЛЬ РЕНН
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