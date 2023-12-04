В матче с «Ренном» «Марсель» добыл долгожданную победу

Редко побеждающие середняки «Марсель» и «Ренн» завершали воскресную часть матчей Лиги 1. Поединок получился боевым и напряженным, при этом удары были исключением из правил. Уже на восьмой минуте Пьер-Эмерик Обамеянг с 11 метров развел по углам вратаря и мяч. В середине второго тайма команды обменялись удалениями Кристофера Ву и Ильмана Ндиайе по причине грубой игры. Аззедин Унахи тем временем взял игру на себя и удвоил счет по итогам прохода. Амин Арит из пределов штрафной в третий раз послал мяч в сетку, но там вне игры.
«Марсель» выиграл первый матч за два месяца и вышел на девятое место, противник - 12-й.
Протокол игры
|(1:0) Обамеянг Пьер-Эмерик8'
|(2:0) Унаи Аззедин65'
Лопес Пау•Клосс Жонатан46' (Мурильо Микаэль (46') •Жиго Самуэль•Мбемба Шансель•Лоди Ренан76' (Муге Франсуа (76') • 81'Кондогбия Жоффрей•Унаи Аззедин•Сарр Исмаила70' (Балерди Леонардо (70') •Арит Амин87' (Верету Жордан (87') •Ндиайе Ильман• 68'Обамеянг Пьер-Эмерик70' (Оливейра Витор (70')
Запасные: Меите Бамо•Надир Билал•Бланко Рубен•Майока-Тика Ноам
Манданда Стив•Ву Кристофер• 61'Белосьян Женуэль•Теате Артур40' (Омари Вармед (40') •Буриго Бенжамен79' (Ассиньон Лоренс (79') •Трюффер Адриен•Матич Неманья• 76'Сантамария Батист 36'58' (Мюинга Арно (58') •Гуйри Амин• 90'Ле Фе Энцо79' (Блас Людовик (79') •Террье Мартен79' (Йылдырым Бертуг (79')
Запасные: Галлон Готье•Ридер Фабиан•Салах Ибрагим•Нагида Махамаду
03 декабря. Стадион "Велодром" (Марсель).
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