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Чемпионат Франции. Лига 1

В матче с «Ренном» «Марсель» добыл долгожданную победу

04 Декабря 2023 • 00:46 Комментировать
Марсель
2:0
Ренн
окончен

Редко побеждающие середняки «Марсель» и «Ренн» завершали воскресную часть матчей Лиги 1. Поединок получился боевым и напряженным, при этом удары были исключением из правил. Уже на восьмой минуте Пьер-Эмерик Обамеянг с 11 метров развел по углам вратаря и мяч. В середине второго тайма команды обменялись удалениями Кристофера Ву и Ильмана Ндиайе по причине грубой игры. Аззедин Унахи тем временем взял игру на себя и удвоил счет по итогам прохода. Амин Арит из пределов штрафной в третий раз послал мяч в сетку, но там вне игры.

«Марсель» выиграл первый матч за два месяца и вышел на девятое место, противник - 12-й.

Протокол игры  
Марсель2:0Ренн
(1:0) Обамеянг Пьер-Эмерик8'  
(2:0) Унаи Аззедин65'  
Лопес ПауКлосс Жонатан 46' (Мурильо Микаэль ( 46') Жиго СамуэльМбемба ШансельЛоди Ренан 76' (Муге Франсуа ( 76'  81') Кондогбия ЖоффрейУнаи АззединСарр Исмаила 70' (Балерди Леонардо ( 70') Арит Амин 87' (Верету Жордан ( 87') Ндиайе Ильман  68'Обамеянг Пьер-Эмерик 70' (Оливейра Витор ( 70')
Запасные: Меите БамоНадир БилалБланко РубенМайока-Тика Ноам
Манданда СтивВу Кристофер  61'Белосьян ЖенуэльТеате Артур 40' (Омари Вармед ( 40') Буриго Бенжамен 79' (Ассиньон Лоренс ( 79') Трюффер АдриенМатич Неманья  76'Сантамария Батист  36' 58' (Мюинга Арно ( 58') Гуйри Амин  90'Ле Фе Энцо 79' (Блас Людовик ( 79') Террье Мартен 79' (Йылдырым Бертуг ( 79')
Запасные: Галлон ГотьеРидер ФабианСалах ИбрагимНагида Махамаду
03 декабря. Стадион "Велодром" (Марсель).

 

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Евро-Футбол.Ру,
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