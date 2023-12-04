В матче с «Ренном» «Марсель» добыл долгожданную победу

Редко побеждающие середняки «Марсель» и «Ренн» завершали воскресную часть матчей Лиги 1. Поединок получился боевым и напряженным, при этом удары были исключением из правил. Уже на восьмой минуте Пьер-Эмерик Обамеянг с 11 метров развел по углам вратаря и мяч. В середине второго тайма команды обменялись удалениями Кристофера Ву и Ильмана Ндиайе по причине грубой игры. Аззедин Унахи тем временем взял игру на себя и удвоил счет по итогам прохода. Амин Арит из пределов штрафной в третий раз послал мяч в сетку, но там вне игры.

«Марсель» выиграл первый матч за два месяца и вышел на девятое место, противник - 12-й.