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Чемпионат Франции. Лига 1

Бенталеб стал игроком «Лилля» официально

28 Августа 2023 • 14:19 Комментировать
Лилль
...
Монпелье
03.09 16:00

«Лилль» на своём официальном сайте объявил о переходе алжирского полузащитника Набиля Бенталеба, ранее выступавшего за «Анже».

Контракт 28-летнего футболиста с французским клубом рассчитан до середины 2026 года. Как сообщает авторитетный портал Transfermarkt, за Бенталеба «Лилль» заплатил 4,5 миллиона евро.

В прошлом сезоне полузащитник провёл за «Анже» 33 матча, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Алжира в 7 миллионов евро.  

Отметим, что помимо «Анже» ранее Бенталеб также защищал цвета «Тоттенхэма», «Шальке» и «Ньюкасла».

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Лилль Анже Набиль Бенталеб трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023
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